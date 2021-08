Notarzteinsatz in Ducherow: Bahnstrecke Anklam-Pasewalk gesperrt

Ducherow

Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die Bahnstrecke zwischen Anklam und Pasewalk am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr gesperrt worden. Das berichtet ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Die Regionalzüge der Linie 3 aus Stralsund kommend endeten in Folge dessen in Anklam, die aus der Gegenrichtung kommenden Züge hingegen in Pasewalk. Für die Dauer der Sperrung wurde jedoch ein Ersatzverkehr zwischen den beiden Städten eingerichtet. Die Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet.

Von OZ