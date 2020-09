Beim OZ-Eisdielentest entscheiden unsere Leser, wo es in MV das leckerste Eis gibt. In der finalen Abstimmung haben aktuell die Geschäfte in Barth, auf Usedom und in Wohlenberg die meisten Stimmen erhalten. Noch läuft die Umfrage. Wer mitmacht, hat die Chance auf einen Eis-Gutschein im Wert von 50 Euro.