Die OZ ist eine Woche lang auf Tour durchs Land gegangen und wollte wissen: Wie ist fünf Wochen vor den Wahlen die Stimmung in MV? Wie geht es den Menschen? Was sind Probleme, was sind Hoffnungen? Reporterin Juliane Schultz berichtete kontinuierlich von ihren Erlebnissen – all ihre Gespräche hier noch einmal zum Nachlesen.