Ohne Visum: Illegale Einreise zweier Ukrainer in Pasewalk gestoppt

Pasewald

Am Montagvormittag forderte die Polizei in Pasewalk zwei unerlaubt eingereiste Ukrainer auf, die Rückreise anzutreten. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte zwei Autos mit polnischen Kennzeichen auf der Bab 11 in Richtung Berlin. Ein 24-Jähriger und ein 43-Jähriger aus der Ukraine wiesen sich mit ukrainischen Reisepässen aus.

Da sich ukrainische Staatsbürger ohne Visum zu touristischen Zwecken maximal 90 Tage in sechs Monaten im Schengengebiet aufhalten dürfen und diese Zeit weit überschritten war, war die Einreise illegal. Die Polizisten forderten die Ukrainer zur Rückreise auf und ermitteln wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

