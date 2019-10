Pasewalk

Am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Pasewalk in der Gartenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Radfahrer befuhr die Gartenstraße, als plötzlich von rechts kommend ein Auto rückwärts aus einer gekennzeichneten Parkfläche ausfuhr.

Die 36-jährige Fahrerin übersah offensichtlich den Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer, ein Urlauber aus Amerika, wurde leicht verletzt – er hat Abschürfungen und ein Kopfplatzwunde. Zur medizinischen Behandlung wurde er ins Krankenhaus Pasewalk verbracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Von RND/kh