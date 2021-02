Pasewalk bestimmt Termin für Bürgermeisterwahl

Pasewalk

In Vorpommern könnte es im September zusammen mit Landtags- und Bundestagswahlen noch eine Bürgermeisterwahl geben. Wie eine Sprecherin der Stadt Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) am Donnerstag sagte, entscheiden die Stadtvertreter in Kürze darüber, ob am 26. September auch die Spitze der Verwaltung neu gewählt wird. Hintergrund ist, dass die Amtszeit von Bürgermeisterin Sandra Nachtweih (CDU) im Frühjahr 2022 enden würde. Die 45-Jährige will für eine zweite Amtszeit auch wieder kandidieren, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Nachtweih hatte sich 2014 als damals parteilose Kandidatin, die von SPD und Linken unterstützt wurde, im ersten Wahlgang gegen zwei Konkurrenten durchgesetzt. Inzwischen ist sie CDU-Mitglied und Kreistagspräsidentin. In der Stadtvertretung Pasewalk hat die CDU zehn Abgeordnete, die Initiative Miteinander für Pasewalk 4, Linke, SPD und NPD je 3 und eine weitere Bürgerinitiative 2 Sitze. Die Stadt liegt im Süden Vorpommerns rund 100 Kilometer nördlich von Berlin, grenzt an die Uckermark und hofft auf weitere Ansiedlungen von Firmen in einem neuen großen Industriegebiet an der Autobahn 20.

Von RND/dpa