Nach fast drei Monaten Schließung öffnet Polen in der Nacht zum Sonnabend um Mitternacht wieder seine Grenzen zu Deutschland. In MV betrifft das sieben Übergänge, drei davon liegen auf der Insel Usedom.

Die OZ hat deshalb die wichtigsten Fakten zusammengestellt, die sie vor einem Trip zu unseren Nachbarn kennen sollten.

Kann ich ab 13. Juni ohne besonderen Anlass nach Polen ?

Ja. Alle Einschränkungen sind aufgehoben. Bürger aus EU-Staaten können frei die Schlagbäume passieren – und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Am 15. März waren die Grenzübergänge komplett geschlossen worden, ab Mitte Mai konnte zumindest passieren, wer aus beruflichen Gründen ins jeweilige Nachbarland musste. Nun sind keine speziellen Gründe mehr nötig, zumindest in Richtung unserer Nachbarn.

Da allerdings Tagestouristen bislang nicht nach MV einreisen dürfen, können die Polen nicht so einfach herüber kommen – es sei denn sie arbeiten hier oder haben einen längeren Aufenthalt gebucht. „Wie es mit Menschen aussieht, die nur zum Einkaufen zu uns wollen, wird sicher in den nächsten Tagen geklärt“, sagt Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Wird an den Grenzen noch kontrolliert?

Die polnischen Behörden haben sporadische, mobile Kontrollen angekündigt. Es kann passieren, dass sie bei der Einreise in Ausnahmefällen auch Fieber messen, um kranke Personen aus dem Verkehr zu ziehen. Ansonsten wird es nur die üblichen, vereinzelten Zollkontrollen geben, die auch auf deutscher Seite möglich sind.

Ist am ersten Tag der Grenzöffnung mit Staus zu rechnen?

Wahrscheinlich. „Tausende Leute freuen sich darauf wieder auf die andere Seite zu kommen. Man sollte am besten nicht unbedingt mit dem Auto fahren oder nicht gleich am ersten Tag seinen Ausflug planen“, rät Mariusz Lokaj, Koordinator für deutsch-polnische Beziehungen in Heringsdorf. Viele Deutsche tanken gern den in Polen günstigeren Sprit, gehen dort ins Restaurant oder holen hier Obst und Gemüse. Die Polen kaufen in Deutschland besonders gern Waschmittel, Wein und Kaffee.

Sieben Grenzübergänge zu Polen in MV Insgesamt sieben Übergänge gibt es in MV zum polnischen Nachbarn – davon drei in Ahlbeck auf der Insel Usedom. Sie verlaufen an Strand und Promenade, an der Küstenstraße L 266 und an der B110 bei Garz. Zudem kann die Grenze passiert werden in Hintersee, Blankensee, Linken und Pomellen (alles Kreis Vorpommern-Greifswald). Seit Polens Beitritt zum Schengen-Abkommen 2007 waren die Übergänge bis zur Corona-Krise offen.

Muss ich in Polen einen Mund-Nasenschutz tragen?

Ja. Es gelten ähnliche Regeln wie auf deutscher Seite. In Geschäften, beim Friseur, in öffentlichen Einrichtungen oder im Bus ist eine Maske nötig. Ebenso in Cafés und Restaurants. Dort darf sie nur am Tisch abgelegt werden. Im Freien gibt es seit gut zwei Wochen grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr.

Welchen Corona-Mindestabstand muss ich einhalten?

Auf polnischer Seite ist er etwas größer als bei uns und liegt bei zwei Metern. Wenn abzusehen ist, dass diese Distanz nicht einzuhalten ist, muss auch im Freien eine Maske getragen werden.

In welchen Gruppen kann ich mich bewegen?

Die polnische Regierung definiert keine genauen Zahlen. Der Mindestabstand ist grundsätzlich einzuhalten. Es sei denn, ich bewege mich im Familienverbund.

3500 Polen arbeiten auf Usedoms deutscher Seite Für viele polnische Berufstätige bedeutet die Grenzöffnung am Sonnabend eine große Erleichterung, denn 3500 Polen pendeln für ihre Arbeit täglich auf die deutsche Seite der Insel. Zwei Monate durften sie das gar nicht, seit Mitte Mai können sie wieder über Garz einreisen. Aber das bedeutet für viele, die in den Kaiserbädern arbeiten, einen Umweg von täglich 40 Kilometern. Das ist ab dem Wochenende vorbei.

Was blüht mir, wenn ich die Corona-Regeln in Polen nicht einhalte?

Zum Teil empfindliche Strafen. Verstöße können mit Geldbußen von 5000 bis 30.000 Złoty belegt werden. Das entspricht 1250 bis 6750 Euro.

Sind die beliebten Polenmärkte schon geöffnet?

Ja. Dort werden auch bereits wieder alle Produkte verkauft. Am besten die Schutzmaske mitnehmen, da es hier nicht immer möglich ist, die nötigen Mindestabstände einzuhalten, gerade an den Verkaufsständen.

Wie viele Zigaretten darf ich dort kaufen?

Die Bestimmungen für den zollfreien Einkauf haben sich in der Corona-Krise nicht geändert. 800 Zigaretten sind erlaubt und zehn Liter Schnaps. Ebenfalls gestattet: Das Auto volltanken und einen befüllten 20-Liter-Benzinkanister mit über die Grenze bringen.

Wie günstig ist der Einkauf derzeit in Polen ?

Für Deutsche lohnt es sich derzeit besonders, denn die polnische Währung hat gegenüber der Deutschen während der Pandemie verloren, da die polnische Wirtschaft sensibel auf die Corona-Krise reagiert hat. Für einen Euro gibt es derzeit 4,43 Złoty, mehr als vor Ausbruch der Pandemie.

Haben schon wieder alle Geschäfte auf?

Ja. Auch die großen Einkaufszentren wie das Corso in Swinemünde empfangen bereits wieder Kunden. Ebenso Friseure und Kosmetiksalons. Gerade beim Friseur ist es sinnvoll, vorher einen Termin zu vereinbaren, da sehr viele deutsche Kunden gern dafür nach Polen kommen und jetzt Nachholbedarf haben.

Kann ich auch mit Schiff oder Bahn wieder nach Polen fahren?

Ab Samstag ist das bereits wieder möglich. Von Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck steuert die Adler-Reederei ab dann täglich Swinemünde an. Immer montags gibt es eine Fahrt nach Misdroy. Die Schiffe dürfen allerdings nur zu 50 Prozent belegt werden, deshalb rechtzeitig Karten sichern.

Auch die Usedomer Bäderbahn plant ab Sonnabendfrüh wieder Fahrten nach Swinemünde, die seit 15. März untersagt waren.

Was muss ich am Strand beachten?

Hier gelten die für Polen üblichen Abstandsregeln von zwei Metern. Ansonsten kann man sich dort frei bewegen und aufhalten. Einige Seebäder wie Misdroy überlegen, größere Boxen mit Sonnenschirmen für einzelne Besucher auszuweisen, damit sich diese nicht zu nahe kommen, für Swinemünde ist das nicht geplant.

Muss ich befürchten nach dem Polen-Trip in Quarantäne zu kommen?

Nein. Deutsche und polnische Regierung haben sich wegen der geringen Corona-Fallzahlen in beiden Ländern darauf geeinigt, dass dies in beide Richtungen nicht nötig ist.

Welche Bedeutung hat die Grenzöffnung für Kultur und Sport?

„Eine große“, sagt Koordinator Mariusz Lokaj. So können deutsch-polnische Laufgruppen wieder zusammen trainieren. Das Gleiche gilt für die grenzübergreifenden Nachwuchsteams des großen Usedomer Handballvereins HSV Insel Usedom. Die polnischen Jugendlichen hatten drei Monate nicht zum gemeinsamen Training kommen können.

Auch kulturelle Projekte können nun wieder angeschoben werden. Beispiel: Das Swinemünder Musik-Festival Fama. Im August sollen extra produzierte Lieder der Bands online auf Leinwände in Heringsdorf und Swinemünde gestreamt werden, die sich Zuschauer mit ausreichend Abstand am Strand ansehen können.

Wie kommentiert die Politik die Grenzöffnung?

Amtsträger aus der Grenzregion messen ihr große Bedeutung bei: „Wir freuen uns über dieses Stück Normalität. Das Infektionsgeschehen auf beiden Seiten der Grenze ist derzeit so, dass es wieder gut möglich ist, Arbeiten und Leben für die Menschen in der Region mit ihren Verflechtungen zu ermöglichen“, sagt Michael Sack ( CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald.

Laura Isabelle Marisken, parteilose Bürgermeisterin der Gemeinde Heringsdorf freut sich riesig: „Es gehörte für uns doch seit Jahren zur Normalität, dass man einfach mal über die Grenze fahren kann. Aber zuletzt haben Menschen mit Sturmhaube und Kalaschnikow den Strandübergang bewacht. Ich bin froh, dass das vorbei ist in einer Grenzregion, die seit Jahren so eng und gut zusammenarbeitet.“

Von Alexander Loew