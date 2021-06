Altentreptow

Auf dem Standstreifen der Autobahn 20 wollte ein 44-Jähriger mit dem Fahrrad von Deutschland nach Stettin fahren - dort wohnt er. Ein Busfahrer hatte die Polizei in Neubrandenburg am Samstag gegen 11.00 Uhr alarmiert, als er den Radfahrer auf Höhe der Anschlussstelle Pasewalk-Süd sah. Polizisten stoppten den Mann dann an der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Brandenburg. Er gab an, keinen anderen Weg nach Hause zu kennen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Nach eindringlicher Belehrung entließen die Polizisten den 44-Jährigen in die Obhut des Busfahrers. Er hatte sich bereiterklärt, den Mann samt Rad bis zur Anschlussstelle Prenzlau-Ost mitzunehmen. Von dort sollte die Radtour über Bundes- und Landstraßen weitergehen - bei schweißtreibenden Temperaturen um die 30 Grad.

Von RND/dpa