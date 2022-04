Ueckermünde

Eine 34 Jahre alte Frau hat am Mittwochabend unerwarteten Besuch im Krankenhaus erhalten. Zuvor war die Dame von einer Helferin mit ihrem Auto ins Ameos-Klinikum in Ueckermünde gebracht worden, teile die Polizeiinspektion in Anklam mit.

Betrunken auf dem E-Bike

Die Frau war mit ihrem E-Bike in Ueckermünde unterwegs. Sie fuhr Schlangenlinien und wirkte leicht desorientiert. Laut Zeugenaussagen sei sie mit ihrem Fahrrad gestürzt. Dabei habe sie sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Die herbeigerufene Polizei fand die Dame nicht mehr am Unfallort vor.

Sie sei von einer Frau mit einem Auto abgeholt und ins Krankenhaus gebracht worden, sagten Zeugen weiter. Die Polizei besuchte daraufhin die Frau im Krankenhaus.

Polizeibesuch im Krankenhaus

Da Zeugen die Fahrerin beim Führen ihres E-Bikes beobachtet hatten, belehrten die Beamten die Frau, dass ihr Verhalten den Tatbestand des Fahrens unter Alkoholeinfluss erfülle. Eine Blutanalyse in der Klinik ergab einen Alkoholwert von 2,24 Promille.

Ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurde gegen die Frau eingeleitet.

Von OZ