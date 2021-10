Polizei fasst per Haftbefehl gesuchten Waffendieb in Grenzregion bei Penkun

Penkun/Stettin

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der Grenze bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) einen per Haftbefehl gesuchten Einbrecher gefasst. Der 31-Jährige war am Dienstag als Beifahrer in einem polnischen Transporter nach Berlin unterwegs und wird wegen eines Einbruchs mit Waffendiebstahl in Polen gesucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte.Da gegen den Mann aus der Region Swinemünde (Świnoujście) ein Auslieferungsersuchen besteht, wurde er in ein Gefängnis gebracht.

Vermehrte Kontrollen in Grenzregion

Der Gesuchte soll laut internationalem Haftbefehl in ein Haus eines Jägers in Polen eingebrochen sein, wobei etliche Waffen und Munition gestohlen und ein Tresor geknackt wurde. Auch Bargeld in unbekannter Höhe war verschwunden.Das Fahrzeug wurde auf einer Kreisstraße bei Penkun von der Gemeinsamen Diensteinheit aus Bundespolizei, Zoll und Landespolizei gestoppt und kontrolliert. Die anderen Insassen konnten weiterfahren. Nach Berlin nutzen Fahrzeuge sonst meist die Autobahn 11. Die Bundespolizei hat Kontrollen in der Grenzregion derzeit wegen gestiegener illegaler Grenzübertritte verstärkt.

Von RND/dpa