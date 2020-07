Ueckermünde

Leinen los hieß es am Samstag für die Pommernkogge „Ucra“: Am Nachmittag legte das 150 Tonnen schwere Schiff vom Ueckermünder Stadthafen ab und nahm Kurs auf das Stettiner Haff. Neben der Crew gingen 29 Mitsegler, darunter viele Urlauber, an Bord. Auf dem Stettiner Haff wurde das Segel gesetzt. Rund drei Stunden dauerte die Ausfahrt. Es war bereits die zweite Tour mit Gästen.

Bei der „Urca“ handelt es sich um den Nachbau einer mittelalterlichen Ostseekogge auf der Zeit um 1430. Das Schiff ist schwimmendes Museum über die Hansezeit. Der gesamte Bau war als Bildungsprojekt angelegt. 2001 begannen die Arbeiten als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Archäologischen Freilichtmuseum Ukranenland in Torgelow. Begleitend wurden Studien angefertigt, Modelle gebaut, Schiffsumrisse erstellt. 12000 historisch geschmiedete Nägel halten die 26 Meter lange Kogge zusammen. Mehr als 170 000 Arbeitsstunden wurden investiert.

Anzeige

Zur Galerie Die Pommernkogge „Ucra“, der 150 Tonnen schwere Nachbau einer historischen Kogge aus der Hansezeit, ist am Samstag von Ueckermünde aus zu einem Törn ins Stettiner Haff aufgebrochen.

Zwischenzeitlich drohte dem Projekt das Aus, bis die Stadt Torgelow 2011 das halbfertige Schiff übernahm. Seitdem floss rund eine Million Euro in das Projekt. Wegen technischer Probleme lag die Kogge jahrelang in einer Werft. Ein zu schwacher Motor und eine untaugliche Ruderanlage machten dem Traditionsschiffverein „Ucra – die Pommernkogge e.V.” zu schaffen.

Von Christopher Niemann