Sieben Personen, dunkel gekleidet, ziehen durch einen Supermarkt in Pasewalk. Sie führen Transparente und Lautsprecher mit sich – und eine wirre Botschaft.

Mit gleich mehreren Streifenwagen rückte die Polizei am Freitag aus, weil eine Gruppe von Impfleugnern in einem Supermarkt in Pasewalk für Unruhe sorgte. Quelle: Friso Gentsch/dpa