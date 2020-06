Eine Autofahrerin hat am Freitag einen 11-jährigen Radfahrer in Torgelow erfasst. Der Junge wechselte plötzlich die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus nach Pasewalk.

Radfahrer (11) wechselt Fahrbahn in Torgelow – und wird von Auto erfasst

Leichte Verletzungen - Radfahrer (11) wechselt Fahrbahn in Torgelow – und wird von Auto erfasst

Leichte Verletzungen - Radfahrer (11) wechselt Fahrbahn in Torgelow – und wird von Auto erfasst