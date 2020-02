Rechter Angriff auf Polizisten in Löcknitz: Früherer NPD-Gemeindevertreter dabei

Löcknitz

Nach der Auseinandersetzung zwischen Rechten und Polizei am Wochenende in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) sind die beiden Verdächtigen wieder frei. Bei einem von ihnen handelt es sich nach OZ-Informationen um das frühere NPD-Gemeinderatsmitglied Dirk Bahlmann, der schon früher mit rechten Aktionen in Erscheinung getreten war.

Er soll auch der sogenannten Reichsbürger-Szene angehören, die die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennt und an den Fortbestand des Deutschen Reiches glaubt. Bei dem Polizeieinsatz am Sonntag waren rund 40 Polizisten im Einsatz, drei von ihnen wurden verletzt.

Laut Polizei hatten in einer Garagensiedlung, die als Treffpunkt der rechten Szene bekannt ist, etwa 15 Personen ein Lagerfeuer veranstaltet. Als die Polizei eintraf, wollte ein Teilnehmer mit seinem Auto wegfahren.

Die Polizei stoppte das Fahrzeug und wollte den 28-Jährigen kontrollieren. Der weigerte sich und wehrte sich handgreiflich. Als die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen, kamen ihm die anderen Männer zu Hilfe. Bahlmann versuchte laut Polizei sogar, den Mann zu befreien. Er wurde daraufhin ebenfalls vorläufig festgenommen.

Aggressiv aufgeladene Stimmung

Die gesamte Stimmung war laut Polizei aggressiv aufgeladen, mehrere Personen beleidigten und bedrohten die eingesetzten Beamten teils massiv. Diese riefen wegen der angespannten Situation Verstärkung, am Ende waren 19 Polizeifahrzeuge im Einsatz.

Die beiden Festgenommen wurden inzwischen wieder freigelassen, gegen sie wird wegen einer Reihe von Delikten ermittelt, darunter Beleidigung und Landfriedensbruch sowie gegen Bahlmann wegen versuchter Gefangenenbefreiung. Von den meisten anderen Teilnehmern wurden die Personalien festgestellt.

Bereitschaftspolizei vor Ort

Der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP, Christian Schumacher, betonte: „Für die Beamten, die als erste am Einsatzort eintrafen, war es eine sehr brenzlige Situation. In dieser Massivität ist das zum Glück die Ausnahme.“ Gleichzeitig sei es eine hervorragende logistische Leistung gewesen, innerhalb kurzer Zeit so viele Beamte aus den umliegenden Revieren in Löcknitz zusammenzuziehen.

Auch Bereitschaftspolizei war dabei. „Das zeigt, wie wichtig es war, 2018 wieder Bereitschaftspolizei in Anklam zu stationieren, nachdem sie 2003 dort abgezogen worden war“, so Schumacher.

Keine Nachsicht

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) betonte: „Wer den Rechtsfrieden in unserem Land stört, kann nicht mit der Nachsicht des Staates rechnen. Die Ereignisse in Löcknitz zeigen wieder einmal, dass die Gefahr von rechts nicht unterschätzt werden darf und bereits im Keim erstickt werden muss. Daher gehören auch künftig gewaltorientierte Rechtsextremisten in den Fokus der Beobachtung unserer Sicherheitsbehörden.“

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 76 in MV politisch motivierte Gewaltdelikte gezählt, davon werden 46 Rechten zugeordnet. In Löcknitz wird das sogenannte „Nationale Bündnis Löcknitz“ vom Verfassungsschutz beobachtet. Bahlmann leugnete unter anderem den Holocaust und organisierte Rechtsrock-Konzerte. Im November 2019 versammelte sich eine Gruppe Rechtsextremer mit schwarzen Fahnen am Volkstrauertrag auf einem Friedhof.

