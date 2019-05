Pkw an Bahnübergang in Eggesin von Zug erfasst: Autofahrer schwer verletzt

Südvorpommern Pasewalk – Ueckermünde - Pkw an Bahnübergang in Eggesin von Zug erfasst: Autofahrer schwer verletzt In Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Donnerstag bei einem Unfall an einem Bahnübergang ein Mann schwer verletzt worden. Ein Zug kollidierte mit dem Auto des 32-Jährigen. Die Bahnstrecke bleibt voraussichtlich bis Freitag voll gesperrt.

Ein Regionalzug der Deutschen Bahn, der in Richtung Ueckermünde unterwegs war, ist am späten Donnerstagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Wiesenstraße in Eggesin mit einem Auto zusammengestoßen. Quelle: Christopher Niemann