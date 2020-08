Rote Ampel missachtet: Drei Menschen bei Unfall in Pasewalk verletzt

Pasewalk

Bei einem Autounfall in Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte, fuhr eine 60-Jährige am Donnerstagnachmittag auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Stettiner Chaussee. An einer Kreuzung habe sie eine rote Ampel missachtet und sei daraufhin mit dem Auto einer 23-Jährigen zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin, die Fahrerin des anderen Wagens und deren 43 Jahre alte Beifahrerin seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen - der Sachschaden werde auf 20.000 Euro geschätzt.

Von RND/dpa