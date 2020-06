Michael Sack hatten wohl die wenigsten als neuen CDU-Landeschef in MV auf dem Zettel. Der Landrat von Vorpommern-Greifswald ist am Freitag in Güstrow nominiert worden – obwohl er vieles von dem nicht hat, was Philipp Amthor auszeichnet. Der kommissarische Chef Eckhardt Rehberg erklärt den Schachzug.