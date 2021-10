Schnäppchenjagd in Polen: Ist es im neuen Swinemünder Einkaufsmarkt wirklich billiger? 

Swinemünde

Kurz hinter der deutsch-polnischen Grenze auf der Insel Usedom soll das Eldorado für Do-it-yourself-Sparfüchse warten. Etwa 200 Meter hinter den Grenzpfeilern öffnete hier am Mittwoch ein Castorama-Baumarkt und als Gimmick – ein Supermarkt. An der Tankstelle mit 20 Tanksäulen laufen die letzten (lauten) Pflasterarbeiten, ab kommender Woche gibt’s hier Super und Diesel. Ende des Monats kommen noch ein Rossmann-Drogeriemarkt und ein Media-Expert-Markt dazu.

Die OZ wollte wissen: Lohnt eine Shopping-Tour in den neuen Swinemünder Einkaufstempel?

Man muss schon mehr als eine Packung Fischer-Dübel kaufen

Stau an der Grenze Quelle: Stefan Sauer

Vorweg: Die Anfahrt dorthin wird zur ersten Geduldsprobe. Eine Straßenbaustelle in Ahlbeck bremst die Schnäppchenjagd aus. Nur im quälenden Stopp-and-go-Tempo rückt die deutsch-polnische Grenze näher.

Wer die Anfahrtszeit in den Stundenlohn eines Handwerkers umrechnet, muss schon mehr als eine Packung Fischer-Dübel oder eine neue Klobürste kaufen. Oder man ist Rentner oder Urlauber, wie Sebastian Wamser. Der Schleswig-Holsteiner verbringt mit Frau und Tochter die Herbstferien bei seinen Eltern in Zinnowitz.

Freudestrahlend steht er am Heck seines Fahrzeugs und lädt einen Waschtisch mit Unterschrank in sein Fahrzeug. 120 Euro habe er für beide Teile gezahlt. „Die Schubkästen haben sogar eine Einzugsfunktion“, schwärmt er von seiner Neuerwerbung. In Deutschland, da ist er sich ziemlich sicher, hätte er dafür mindestens 200 Euro zahlen müssen. Es ist nicht das erste Mal, dass Wamser in Polen Baumarktartikel kauft. „Ich kann nur sagen, dass wir mit der Qualität immer zufrieden waren.“

So schnell bauen: Das können nur die Polen

Der Parkplatz ist voll. Vorwiegend parken dort Autos mit deutschen Kennzeichen. Etwa 20 Meter neben Wamser packt ein Rentnerpaar aus Anklam die Baumarktware in den Kofferraum um. Der polnische Rinderdung für den heimischen Garten sei deutlich preiswerter, meint die Seniorin über ihren Kauf. Time is cash, time is money? „Nein“, sagt der Ehemann. Als Rentner habe man ja Zeit. Die Shoppingtour verbindet das Paar mit einem Ausflug. Der Anklamer staunt, wie schnell der Einkaufsmarkt hochgezogen wurde. „Das können auch nur die Polen. Alle Achtung.“

Baumarktprodukte sind billiger

Thomas Böhm interessiert sich für Klappleitern. Quelle: Stefan Sauer

Der Baumarkt ist gut gefüllt, übersichtlich gegliedert, hell. „Das sieht hier aus wie in einem kleinen Obi-Baumarkt“, staunt Thomas Böhm, der in Bansin eine Ferienwohnung besitzt und nun nach einer klappbaren Trittleiter sucht. 99,98 Zloty kostet das Teil, für das in Deutschland ein Discounter gerade 35 Euro verlangt. „Ich kenne den aktuellen Umtauschkurs nicht“, grübelt der Nordrhein-Westfale.

Wir helfen weiter: 1 Euro zu 4,56 Zloty, das macht für die Leiter knapp 22 Euro. Trotz des Schnäppchenpreises bleibt Böhm unsicher. Vielleicht entscheide er sich doch für ein anderes Modell, überlegt er.

Leiter des Castorama-Baumarktes Dominik Piosik: „Wir sind deutlich billiger.“ Quelle: Stefan Sauer

Marktleiter Dominik Piosik kommt um die Ecke und strahlt. „Wir hatten am Eröffnungstag 200 Transaktionen von deutschen Kunden. Wir sind sehr zufrieden.“ Produkte von Herstellern wie Bosch stehen neben anderen Markenprodukten und Artikeln polnischer Hersteller. Zwei- bis dreimal fahre er in den nächstgelegenen deutschen Baumarkt „Werkers Welt“ nach Ahlbeck rüber, um die Preise zu vergleichen, verrät er. „Wir sind deutlich billiger.“

Viele deutsche Kunden sind im Markt. Quelle: Stefan Sauer

Wir machen den Test und schnappen uns die EasyImpact 600, eine Schlagbohrmaschine von Bosch. Im Castorama-Markt kostet das Teil 148 Zloty, was beim tagesaktuellen Umtauschkurs 32,45 Euro entspricht. Dasselbe Modell finden wir später im Bauhaus-Online-Shop für 59 Euro.

Rechts neben dem Empfangstresen begrüßen Modellküchen in cleanem Hochglanzschick und Echtholzoptik die Kunden. Zwei Planer kümmern sich um die Kaufwilligen, die bei unserem Besuch vor allem aus Polen kamen. Geliefert würden die Küchen im Umkreis von bis zu 200 Kilometer, auch nach Deutschland, sagt Piosik. Allerdings müsse man sich um den Aufbau selbst kümmern. Noch. „Wir suchen gerade qualifizierte Leute für unser Montageteam.“

Im Supermarkt wird’s kompliziert

Jeannetta und Peter Diete im „Biedronka“ Einkaufsmarkt. Hier fällt der Vergleich schwerer. Quelle: Stefan Sauer

Wir wechseln den Ort, gehen in den benachbarten Supermarkt der Kette Biedronka. Hier suchen deutsche und polnische Kunden nach Lebensmitteln oder Haushaltsreiniger. Der Vergleich der Preise fällt deutlich schwerer, weil viele polnische Marken in den Regalen liegen, die es bei uns nicht gibt. Und: „Die Verpackungsgrößen sind unterschiedlich, das macht den Preisvergleich echt kompliziert “, sagt Urlauberin Jeannetta Diete aus Thüringen und seufzt.

Wir schauen selbst und rechnen: Nutella gibt es hier nur im 350-Gramm-Glas und damit in einer Größe, die in Deutschland nicht angeboten wird. 11,99 Zloty kostet das Glas, macht einen Kilo-Preis von 34,26 Zloty, was wiederum beim aktuellen Umtauschkurs 7,51 Euro entspricht. Discounter in Deutschland wie Lidl und Aldi bieten das 750-Gramm-Glas aktuell für einen Aktionspreis für 3,99 Euro an, das entspricht einem Kilopreis von 5,30 Euro.

Ähnlich kompliziert bleibt wegen der unterschiedlichen Verpackungen die Berechnung für die Waschmittel. Allerdings mit einem gegensätzlichen Ergebnis: Ein Ariel-All-in-1-Pod ist in Deutschland mit 36 Cent mehr als doppelt so teuer wie im Biedronka mit 17 Cent.

Zum Umrechnen keine Lust

Lohnt sich eine Shoppingtour? Das Ergebnis ist nicht eindeutig. Im Castorama-Baumarkt können Sparfüchse richtig Geld sparen. Im benachbarten Lebensmittelmarkt wird es schwieriger. Ein Einkauf lohnt nur bei größeren Mengen und für Käufer mit kurzen Anfahrtswegen.

Die Urlauberin Jeannetta Diete verlässt den Supermarkt ohne Einkauf. Zum Umrechnen der Preise habe sie keine Lust gehabt. „Ich wollte ja auch eigentlich nur schauen“, sagt sie. Wenn bald die Tankstelle mit Billigkraftstoff öffnet, wird das den Einkaufstourismus – hofft man im Baumarkt – noch weiter anheizen.

Den deutschen Kunden wird das Bezahlen leicht gemacht: Ein Umtausch in polnische Zloty ist nicht notwendig. Es reicht die Kredit- oder EC-Karte. Auch Bargeldzahlung ist möglich, dann gibt es allerdings das Wechselgeld zum tagesaktuellen Kurs in Zloty.

Von Martina Rathke