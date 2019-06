Torgelow

Die Freiwillige Feuerwehr Torgelow musste am Samstagmorgen in den Torgelower Ortsteil Drögeheide ausrücken, um dort einen Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Straße der Freundschaft zu löschen. Um kurz nach 9 Uhr ging der Alarm in der Rettungsleitstelle ein.

„Beim Eintreffen stand die Dachterrasse des Gebäudes in Vollbrand. Das Feuer griff dann auf den Dachstuhl über“, sagt Martin Semmler, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow.

Um den Brand schnell in den Griff zu bekommen, löschten die Feuerwehrleute die Flammen von Innen und mit einem Hubrettungsfahrzeug aus der Luft. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei der Brand durch Schweißarbeiten auf dem Dach ausgelöst worden.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um weitere Bilder von dem Feuerwehreinsatz am Sonnabendmorgen in Torgelow zu sehen.

Keine Verletzten

Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde niemand. Im Einsatz befanden sich 45 Feuerwehrleute aus Torgelow, Holländerei, Heinrichsruh und Ferdinandshof.

Christopher Niemann