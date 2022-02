Ueckermünde

Am Freitag ist es gegen 17.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe von Café 70 nahe Altwigshagen (Vorpommern Greifswald) auf der B109 gekommen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.

Eine 53-jährige Fahrerin eines Honda Civic befuhr die K52 von Ueckermünde kommend in Richtung Altwigshagen. Beim Überqueren der B109 beachtete sie nicht den vorfahrtberechtigten Verkehr auf der B109. Dadurch stieß sie erst mit einem VW Passat zusammen, der auf der B109 fuhr. Durch die Kollision kam er von der Fahrbahn ab. Daraufhin kollidierte auch noch ein VW Golf mit der Unfallverursacherin, der hinter dem VW Passat fuhr.

Die 53-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Greifswald geflogen werden. Von den drei Insassen des VW Passat verletzte sich eine 54-jährige Mitfahrerin leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Pasewalk gebracht. Die 64-jährige Fahrerin und die 61-jährige Beifahrerin des VW Golf wurden hierbei ebenfalls leicht verletzt und ins Klinikum Ueckermünde gebracht.

Alle drei Autos erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden: Der Schaden liegt bei etwa 43 000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren der Orte Ferdinandshof, Altwigshagen, Lübs und Wietstock mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 36 Kameraden. Die B109 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Von OZ