Mönkebude

Ein unglücklicher Ausrutscher hat zwei Männer auf dem Stettiner Haff in Seenot gebracht und einen größeren Rettungseinsatz hervorgerufen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) am Montag mitteilte, gingen die Männer am Sonntag mehrere Kilometer vor Mönkebude nördlich von Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) über Bord.

Das etwa sieben Meter lange Motorboot schipperte mit laufendem Motor und rotierender Schraube davon. Die Männer konnten sich nach rund drei Stunden schwimmend an Land retten. „Das ist eine enorme Leistung“, sagte die DGzRS-Sprecherin.

Anzeige

Die Helfer liefen mit mehreren Booten aus und fanden das herrenlose Boot schließlich etwa 20 Kilometer weiter auf polnischem Gebiet, wo es sich an einer Reuse verfangen hatte.

Weitere OZ+ Artikel

Passanten halfen Männer aus dem Wasser

Die beiden erschöpften Männer waren mit Hilfe von Passanten nahe des Ortsteiles Grambin aus dem Wasser geborgen und zu ihrer Unterkunft gebracht worden. Dort hätten sie sich erholen können, so dass keine weitere medizinische Hilfe mehr nötig gewesen sei.

Das Wasser im Stettiner Haff ist laut DGzRS derzeit 20 Grad warm. Das „Ausreißer“-Boot wurde nach Ueckermünde geschleppt. Weitere Details seien nicht bekannt.

Von dpa