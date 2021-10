Torgelow

Die Silbitz Group GmbH hat die Eisengießerei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gekauft. Der Vertrag sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die Silbitz Group am Dienstag mit. Die rund 300 Arbeitsplätze würden gesichert. Die Gießerei war durch die Folgen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten und hatte im Sommer 2020 Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet.

Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Die zuständigen Behörden müssen die Übernahme nun noch kartellrechtlich genehmigen.

Einer der größten Industriebetriebe in Vorpommern

Die Eisengießerei ist einer der größten Industriebetriebe in Vorpommern mit einer mehr als 250-jährigen Tradition. Sie produziert vor allem große Maschinenteile für Windkraftanlagen, zuletzt vor allem für den Offshore-Sektor. Im Zuge der Corona-Krise war es nach Angaben der Gießerei zu Verzögerungen bei mehreren größeren Projekten gekommen, was Umsatzeinbußen zur Folge gehabt habe.

Torsten Tiefel, Geschäftsführer der Silbitz Group, unterstrich den Vorteil des Standortes mit direktem Zugang zum Meer: „Das ermöglicht uns kurze und effiziente Transporte zu unseren Kunden.“ Die immer größeren Teile für Turbinen könnten an Land nur über kurze Strecken wirtschaftlich transportiert werden. Laut der Silbitz Group rechnet die Eisengießerei 2021 mit einem Jahresumsatz von 45 Millionen Euro.

Umsatz von 152 Millionen Euro angepeilt

Silbitz ist nach eigenen Angaben eine der führenden Gießereigruppen in Europa und beschäftigt etwa 1000 Mitarbeiter. Zur Gruppe gehören demnach Gießereien im thüringischen Silbitz, in Zeitz in Sachsen-Anhalt und im slowakischen Košice. Außerdem gebe es ein Werk zur Bearbeitung von Bauteilen in Staßfurt in Sachsen-Anhalt. Die Gruppe sei etwa in der Windkraft-, Motoren- und Antriebstechnik sowie im Maschinenbau tätig. Für das laufende Jahr werde ein Umsatz von 152 Millionen Euro angepeilt.

Von dpa