Pasewalkerin entzündet versehentlich Küchengeräte – Haus wird evakuiert

Ein Wasserkocher und ein Mixer sind am Donnerstagabend in einer Wohnung in Pasewalk ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Brand geraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat eine 34-jährige Mieterin eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße beide Geräte auf den Kochplatten stehen gehabt. Nach eigenen Angaben streifte sie beim Vorbeigehen die Bedienknöpfe des Herdes, so dass er sich anschaltete.

Die Bewohnerin verließ die Wohnung, um einkaufen zu gehen. Durch das Erwärmen der Kochplatten entzündeten sich der Mixer und der Wasserkocher. Ein Nachbar bemerkte den Rauchentwicklung und warnte die etwa 20 Bewohner des Hauses.

Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk gelöscht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Gegen die Verursacherin wurde Strafanzeige wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung erstattet.

