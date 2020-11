Pasewalk

Eine defekte Dunstabzugshaube hat in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) einen Küchenbrand ausgelöst, in dessen Folge Mieter das betroffene Mehrfamilienhaus zeitweise verlassen mussten. Experten sollen nun untersuchen, was den Brand auslöste, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte.

Der Mieter der Wohnung hatte das Feuer an der Haube am Dienstag bei seiner Rückkehr in die Wohnung bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Kameraden konnten nicht verhindern, dass die Küche ganz ausbrannte und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die anderen Mieter konnten nach dem Löschen wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandwohnung sei nicht mehr bewohnbar.

