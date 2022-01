Sturm in Mecklenburg-Vorpommern: Seit Samstagabend sind im ganzen Land viele Bäume entwurzelt worden oder abgeknickt, es kam zu Unfällen, eingestürzten Dächern und zerstörten Ampelanlagen. An der Küste wurden Tonnen von Sand verweht, gleichzeitig herrschte Niedrigwasser. Am Sonntag werden an einigen Orten steigende Pegel erwartet. Hier finden Sie die besten Bilder.