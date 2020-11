Eggesin

Die Tankstelle in Eggesin wurde am Montagabend ausgeraubt. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Zwei Unbekannte hatten die Tankstelle betreten und Bargeld gestohlen. Die Tatverdächtigen flüchteten. Auch durch eine sofort eingeleitete Fahndung, den Einsatz eines Fährtensuchhundes und eines Hubschraubers konnten die Beiden nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen des Raubs sich bei ihnen zu melden.

Von RND