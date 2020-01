Rostock/ Schönbeck

Jessica (23) sagt unerwünschten Kilos den Kampf an, und zwar vor laufender Kamera: In der Abnehm-TV-Show „ The Biggest Loser“ will die Einzelhandelskauffrau aus Mecklenburg-Vorpommern an ihre Grenzen gehen und sich mit Hilfe professioneller Coaches wie Christine Theiss buchstäblich halbieren. Mit einem Startgewicht 168,2 Kilo geht Jessica in die Show, zum Finale sollen 80 Kilo auf der Waage stehen.

Jessica ist hochmotiviert, ihr ehrgeiziges Ziel zu erreichen. „Ich möchte das unbedingt rocken.“ Warum sie im Fernsehen abspecken will? „Bei ‚ The Biggest Loser‘ gibt es Personen, die an einen glauben und einem das Gefühl geben, dass man es schafft.“

Schicksalsschlag für Jessica

Sie sei schon immer etwas dicker gewesen, erzählt die junge Frau, die in Schönbeck bei Neubrandenburg zu Hause ist. Dass Jessica allein im vergangenen Jahr 23 Kilo zulegte, hat einen traurigen Hintergrund: Sie verlor ihren Bruder. Er war im Alter von 28 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Ein Schicksalsschlag, den die 23-Jährige mit Frustfuttern verdauen wollte.

In der TV-Show soll ihr die 180-Grad-Wende gelingen. Sie wolle ihr „Leben komplett verändern“, gibt sich Jessica kämpferisch. Warum ausgerechnet jetzt? „Ich habe eineinhalb Jahre in einer anderen Stadt gelebt, 700 Kilometer weit weg von meinen Freunden und meiner Familie, und festgestellt, dass ich nicht glücklich bin und mein Leben so nicht weitergehen kann. An dem Tag, an dem ich in die Heimat zurückgezogen bin, habe ich mich bei ‚ The Biggest Loser‘ angemeldet.“

Das erste Etappenziel hat Jessica erreicht: Sie hat es ins Biggest-Loser-Camp auf der griechischen Insel Naxos geschafft. Ein Spaziergang wird der Aufenthalt auf der Urlaubsinsel aber sicher nicht. Doch dass die Coaches ihr in den kommenden Wochen alles abverlangen werden, ist ihr durchaus bewusst.

Doch die Strapazen nimmt Jessica gern in Kauf. Sie will sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen. Und: „Ich möchte endlich wieder mit Freunden in den Freizeitpark fahren oder in eine Trampolinhalle gehen. Ich bin früher sehr gerne Trampolin gesprungen. In den Trampolinhallen gibt es jedoch eine Gewichtsbegrenzung: Mehr als 120 Kilo sind nicht erlaubt.“

Früher war Jessica sehr aktiv. Sie habe elf Jahre Kugelstoßen als Leistungssport getrieben. Mit Beginn ihrer Ausbildung hat sie Sport und Gewicht aus den Augen verloren. Das will sie nun ändern.

Ob es Jessica gelingt, ihr Wunschgewicht zu erreichen und wie sie sich im Kilokampf schlägt, können Zuschauer immer sonntags mitverfolgen: Dann strahlt Sat.1 jeweils ab 17.30 Uhr „ The Biggest Loser“ aus.

