Ein 24-Jähriger ist am Donnerstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 75 zwischen Torgelow und Liepgarten (Kreis Vorpommern-Greifswald) ums Leben gekommen. Laut Polizei kam der junge Mann mit seinem Wagen gegen 6.40 Uhr beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Auto krachte in weiterer Folge gegen zwei Bäume.

Der junge Mann war in dem völlig demolierten Wagen eingeklemmt, sodass die Feuerwehr Torgelow schweres Schneid- und Spreizgerät einsetzen musste, um den 24-Jährigen zu befreien. Zwischenzeitlich landete auf dem Heidesportplatz in Torgelow der Rettungshubschrauber „Christoph 47“ aus Greifswald. Die Rettungskräfte kämpften über anderthalb Stunde um das Leben des Verletzten, doch er verstarb noch am Unfallort.

Als mögliche Unfallursache gab die Polizei unangepasste Geschwindigkeit an. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls regnete es, zudem war die Fahrbahn teils mit Laub bedeckt. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt.

Neben zwei Streifenwagenbesatzungen und dem Rettungsdienst waren 21 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow mit der Ortsfeuerwehr Torgelow-Holländerei mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Von Christopher Niemann