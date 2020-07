Torgelow: 63-Jähriger fährt auf abbiegendes Auto auf

Torgelow

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr ist es in Torgelow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Eine 54-Jährige Autofahrerin fuhr die Espelkamper Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Lindenstraße entlang. Auf halber Strecke wollte sie nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr hinter ihr in der gleichen Richtung ein 63-Jähriger in seinem Pkw. Als dieser die Frau überholen wollte, übersah er das blinkende und abbiegende Auto und es kam zum Zusammenstoß.

Fahrerin verletzt

Da die 54-Jährige dabei Verletzungen erlitt, wurde sie mit einem Rettungswagen ins AMEOS-Klinikum nach Ueckermünde gebracht Nach ambulanter Behandlung konnte sie das Krankenhaus aber wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.500 Euro.

Von RND