Torgelow: Katze „stiehlt“ Geldbörse mit 2000 Euro und wird „überführt“

Torgelow

In Vorpommern haben Polizisten eine Katze „als Dieb überführt“ – und den Besitzer damit glücklich gemacht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, hatte der Mann aus der Nähe von Torgelow (Vorpommern-Greifswald) am Mittwochabend zu Hause seine Geldbörse mit knapp 2000 Euro Inhalt vermisst.

Er zeigte telefonisch einen Diebstahl bei der Polizei in Ueckermünde an. Die Beamten fuhren sofort zum vermeintlichen Tatort im Amt Torgelow-Ferdinandshof.

Geldbörse war unter Bett im Schlafzimmer

In der Wohnung des Mannes im mittleren Alter schauten Besitzer und die Polizisten genauer nach – und fanden die Geldbörse, die wie eine Art Kellnerportemonnaie aussah, unter dem Bett im Schlafzimmer. Damit sei klar gewesen, dass die Katze das Portemonnaie aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer bugsiert haben musste. Das Geld war noch da, über eine Strafe für den Vierbeiner wurde nichts bekannt.

Von dpa