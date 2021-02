Tote Vögel in Torgelow und Pasewalk gefunden: Starben sie an der Vogelgrippe?

Torgelow

In Torgelow und Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) mussten Kräfte der Feuerwehr und der Tierrettung aus Greifswald am Sonntag mehrere tote Kormorane bergen. In Torgelow hinter der Schleuse an der Uecker wurden insgesamt 19 und in Pasewalk entlang des Flusses Uecker sieben tote Vögel gefunden.

Passanten hatten zuvor die Rettungsleitstelle verständigt. „Aufgrund des Seuchenschutzes zur Vogelgrippe wurde die Bergung durch das Veterinäramt des Landkreises angeordnet“, sagt Torgelows Wehrführer Lars Cornelius. Die Feuerwehr Torgelow war mit drei Fahrzeugen und einem Schlauchboot und 15 Kameraden im Einsatz.

Die Feuerwehr in Torgelow kontrollierte im Stadtgebiet, konnte aber keine weitere Feststellung machen. Es handelte sich ausschließlich um Kormorane, so Cornelius. Eine Untersuchung soll nun die Todesursache klären.

