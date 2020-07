Torgelow

Überfall auf eine Tankstelle in Torgelow: Vier Unbekannte haben am Sonntagabend eine Tankstelle ausgeraubt. Die Maskierten forderten Bargeld, einer der Täter soll mit einem pistolenähnlichen Gegenstand gedroht haben, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Anschließend seien die Vier mit mehreren hundert Euro zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen. Die zwei Angestellten in der Tankstelle seien bei dem Vorfall am Sonntagabend nicht verletzt worden, hätten jedoch einen leichten Schock erlitten. Eine Fahndung ist laut Polizeiangaben ohne Erfolg geblieben. Die Ermittlungen dauerten an.

Anzeige

Tankstelle in Torgelow überfallen: Beschreibung der Täter

Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70 Meter groß, schlank und sprachen akzentfrei Deutsch. Die Tatverdächtigen waren komplett schwarz gekleidet, sie trugen Gesichtsmasken und Handschuhe. Einer der Täter führte einen Schlagstock mit und ein zweiter Täter einen pistohlenähnlichen Gegenstand.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Aufklärung der Straftat bittet die Polizei um Mithilfe. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Von RND/dpa