Zwei maskierte Personen haben am Abend des 27. Oktober die Tankstelle in der Belliner Straße in Ueckermünde überfallen. Gegen 22 Uhr betraten die beiden den Verkaufsraum und gingen in Richtung Kasse.

Laut Polizeiangaben bedrohten die Täter die 51-jährige Mitarbeiterin mit pistolenähnlichen Gegenständen und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als dann der 62 Jahre alte Besitzer der Tankstelle dazukam, wurde auch er bedroht. Statt der Forderung der Maskierten nachzukommen, griff der Besitzer einen der Täter an. Es kam zu einem kurzen Gerangel.

Täter fliehen in Richtung Oststadt

Doch das Einschreiten des 62-Jährigen zeigte Wirkung. Die Täter ergriffen die Flucht und machten sich in Richtung Oststadt davon. Trotz umfangreicher Suche, an der auch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk sowie der Gemeinsamen Diensteinheit (GDE) beteiligt waren, konnten die Täter entkommen.

Die Kriminalpolizei hat die Spuren gesichert und Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen. Die Polizei bittet auch die Bevölkerung nun um Mithilfe: Wer hat am späten Abend des 27. Oktober etwas Auffälliges in der Belliner Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen?

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter Tel. 039771 / 822 24, die Internetwache der Landespolizei M-V (www.polizei.mvnet.de) oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

