Ueckermünde: Seniorin übergibt 10.000 Euro nach Schockanruf

Ueckermünde

In Ueckermünde ist es erneut zu einer Geldübergabe nach einem Betrug durch einen so genannten Schockanruf gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, erhielt eine 82-jährige Frau von einem angeblichen Anwalt einen Anruf. Dieser behauptete, ihre Tochter habe in Pasewalk einen Unfall verursacht, bei dem ein Kind schwer verletzt worden sei. Sie hätte nun die Möglichkeit, ihre Tochter gegen 10.000 Euro Kaution aus dem Gefängnis freizukaufen.

Seniorin übergibt das Geld

Die Seniorin sei sofort zur Bank gegangen. Von einer Mitarbeiterin wurde die 82-Jährige gefragt, ob sie zuvor einen Anruf erhalten habe. Da die Angerufene aufgeregt und aufgewühlt war, verneinte sie das in dem Moment. Am Donnerstag übergab die Geschädigte zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr die Summe an der Hauptstraße in Ueckermünde.

Täterbeschreibung

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung in diesem Zusammenhang: Wer hat zur Tatzeit am Tatort den mutmaßlichen Geldabholer gesehen oder kann sonstige Angaben zu dem Verdächtigen machen. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 50 bis 55 Jahre alt, normale Größe, kurze dunkelblonde Haare, übergewichtig, dunkel gekleidet mit Umhängetasche oder Beutel. Der Mann soll gehumpelt haben. Hinweise werden unter 0395/5582-2041, bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Von OZ