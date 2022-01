Pasewalk

In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Donnerstag ein Lastwagen und ein Traktor frontal zusammengestoßen. Dabei wurde der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Lkw entstand Totalschaden.

Der Traktor, der von einem 57-Jährigen gesteuert wurde, der unverletzt blieb, war laut Polizei mit zwei Anhängern gefahren und hatte plötzlich bremsen müssen, weil vor ihm ein Autofahrer abbiegen wollte. Durch die „Gefahrenbremsung“ hätten sich die Hänger derart aufgeschaukelt, dass der Traktor auf die Gegenfahrbahn geriet.

Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.

Von dpa/OZ