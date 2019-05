Ueckermünde

Eigentlich wollte ein 36-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 23.50 Uhr in Ueckermünde nur auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen. Dabei verlor er laut Polizeiangaben jedoch die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann überfuhr zunächst einen Grünstreifen, rammte zwei parkende Smarts und krachte gegen eine Hauswand.

Der Fahrer wurde leicht verletzt, an den drei Fahrzeugen und am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 9300 Euro. „Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Haus wurde schon einmal angefahren

Einen ähnlichen Unfall gab es bereits am 30. April 2019 in Ueckermünde – und schon wieder ist dasselbe Haus betroffen. Eine betrunkene Frau wollte dabei ihr Auto rückwärts aus einer Parklücke fahren. Wie die Polizei mitteilte, habe die Frau allerdings statt des Rückwärtsgangs den Vorwärtsgang eingelegt. Das Auto durchbrach daraufhin einen Zaun und stieß mit der Glasfassade des Hauses zusammen. Dadurch wurden die Fenster des Gebäudes beschädigt.

Anschließend setzte die Frau ihr Auto zurück. Dabei fuhr sie vier auf einem Parkplatz stehende Autos an.

RND/jad