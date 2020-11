Torgelow/Eggesin

Ein Schutzengel war offenbar an Bord des Autos, in dem ein älteres Ehepaar am Dienstag auf der L 32 zwischen Eggesin und Torgelow unterwegs war. Das Auto kam gegen 11.52 Uhr aus bislang unbekannter Ursache kurz vor einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, durchbrach ein massives Schutzgeländer und landete im Straßengraben.

Eine Eisenstange des Geländers knickte bei der Kollision mit dem Auto ab und bohrte sich von der Motorhaube mittig in den Innenraum des Wagens – verfehlte nur knapp die beiden Vordersitze. Der 84 Jahre alte Fahrer und seine 83-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht beziehungsweise schwer verletzt.

Anzeige

Eine Eisenstange des Geländers knickte bei der Kollision mit dem Auto ab und bohrte sich von der Motorhaube mittig in den Innenraum des Wagens. Quelle: Christopher Niemann

Ehepaar kam ins Krankenhaus nach Ueckermünde

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden beim Eintreffen des Rettungsdienstes ansprechbar. Das Ehepaar kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Ueckermünde. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Quelle: Christopher Niemann

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Christopher Niemann