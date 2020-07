Ungewöhnlicher Einsatz in Luckow: Kamel steht mitten im Dorf

Luckow

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei in der Nacht zum Mittwoch in Luckow gerufen worden. Ein Hinweisgeber meldete, dass er in der kleinen Ortschaft Luckow bei Ueckermünde im Kreis Vorpommern-Rügen ein Kamel bemerkt habe, dass offenbar herrenlos mitten im Dorf angebunden wurde, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten eintrafen, staunten sie nicht schlecht, denn in der Tat stand mitten im Dorf ein ausgewachsenes Kamel, das auf einer Wiese friedlich Gras fraß.

Anzeige

Zu Fuß von Polen nach Frankreich

Kurz danach meldeten sich die Besitzer des Tieres bei der Polizei. Es handelt sich dabei um eine Polin und einen Franzosen, die zu Fuß von Polen nach Frankreich unterwegs sind und das Kamel als Lastentier nutzen. Entlang ihrer Wegstrecke haben die beiden Wanderer ihre Unterbringung geplant, hatten am Dienstag jedoch ihr Tagesziel nicht erreicht.

Weitere OZ+ Artikel

Von RND/aab