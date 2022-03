Erst die Peenebrücke in Wolgast – und nun auch die andere Zufahrt zur Insel Usedom: In den kommenden Tagen brauchen Autofahrer ganz viel Geduld. In Wolgast und an der Zecheriner Brücke wird der Verkehr mit Ampeln geregelt und nur noch einspurig verlaufen. So lange sind die Einschränkungen geplant.