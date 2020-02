Pasewalk

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei: Eine Frau meldete sich am Freitagabend persönlich bei den Beamten in Pasewalk, da sich verfolgt fühlte – von einer ziemlich großen Katze. Die Ordnungshüter konnten sich direkt von den Vorwürfen überzeugen, denn das Tier ging sogar mit ins Polizeihauptrevier. Frauchen oder Herrchen waren dagegen nicht in Sicht.

Bei der „Stalkerin“ handelte es sich um eine Norwegische Waldkatze. Diese können locker 1,30 Meter lang und zehn Kilogramm schwer werden.

Wie Polizei weiter mitteilte, konnte die Katze nicht im Revier bleiben. Eine Katzenstaffel gebe es noch nicht, anders als eine Hundestaffel. Deshalb veröffentlichten die Beamten einen Fahndungsaufruf auf Facebook und baten die Bevölkerung um Mithilfe.

+++ Update +++ Die Katze ist wieder zu Hause und bei ihrem Besitzer! Wir bedanken uns für euer Teilen des Beitrages... Gepostet von Polizei Vorpommern-Greifswald am Freitag, 7. Februar 2020

Eine Polizistin nahm das Tier kurzerhand so lange in Obhut. „Wir haben Trockenfutter, Katzenklo und eine Transportbox organisiert“, sagte Katrin Kleedehn, Polizeisprecherin. Die Nacht verbrachte die Katze dann quasi in Polizei-Gewahrsam.

Zahlreiche Hinweise erreichten die Beamten, darunter auch der entscheidende zur Auflösung: Die Mutter der Katzenbesitzerin hatte als Urlaubsvertretung auf das Tier aufgepasst. Bei einem Freigang entfernte sie sich jedoch mehr als einen Kilometer von zu Hause und kehrte nicht zurück. Die Mutter meldete den Verlust daraufhin bei der Tochter, und deren Tochter wiederum entdeckte schließlich den Facebook-Post der Polizei. So konnte der Familien-Liebling schon am Samstagmorgen wieder nach Hause geholt werden.

Eine Vernehmung kann anstrengend sein: Hier ruht sich die „festgenommene“ Katze auf einem Bürostuhl der Polizei in Pasewalk aus. Quelle: Polizei Pasewalk

„Zum Glück wurde der Fall schnell geklärt“, sagte Katrin Kleedehn. Andernfalls hätte die Polizei die Katze ins Tierheim bringen müssen. So aber sei es eine gute Abwechslung vom Polizisten-Alltag gewesen.

Von rob