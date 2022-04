Torgelow

Über den Haftantrag soll das zuständige Amtsgericht nun bei einer Vorführung entscheiden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Vorfall hatte sich laut Polizei am Sonntagabend in einem Waldstück am Stadtrand von Torgelow ereignet.

Der Tatverdächtige soll die 49 Jahre alte Frau, die mit einem Rad unterwegs war, attackiert und abgedrängt haben, um sie sexuell zu missbrauchen. Die Frau habe aber heftige Gegenwehr geleistet. Sie konnte mit dem Rad fliehen und alarmierte einen Zeugen. Dieser habe den 22-Jährigen festgehalten, bis die Beamten kamen und ihn festnahmen. Die Frau kam verletzt in eine Klinik. Bei dem Tatverdächtigen seien geringe Mengen synthetischer Drogen gefunden worden.

Von dpa