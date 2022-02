Viereck

Am Montagvormittag sind drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 321 nahe der Ortschaft Viereck im Landkreis Vorpommern-Greifswald verletzt worden. Das teilte die Polizei Anklam am Nachmittag mit.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10.45 Uhr. Der 53-jährige Fahrer eines Renault Twingo fuhr an der Einmündung zur L 321 aus Viereck kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Pasewalk auf. In diesem Moment kam ihm ein Suzuki Ignis entgegen. Die beiden Autos stießen zusammen.

Im Suzuki Ignis saßen der 86-jährige Fahrer und seine 80-jährige Ehefrau. Der Fahrer des Renault Twingo musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden. Alle drei Personen wurden schwer verletzt. Die Verletzungen sind jedoch nicht lebensbedrohlich. Zwei verletzte Personen wurden mit einem Rettungshubschrauber nach Greifswald und eine Person nach Neubrandenburg geflogen.

Die Unfallstelle war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 16 000 Euro.

Von OZ