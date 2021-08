Die Polizei in MV hat am Freitagmorgen einen Autofahrer verfolgt, der mit einem gestohlenen Auto aus Niedersachsen unterwegs war. Der Wagen konnte mittels Ortungsdienst zunächst in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) festgestellt werden – später in Pasewalk. Bei der Verfolgungsjagd kam es auch zu einem Unfall.