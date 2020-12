Greifswald/Schwerin

Hinweise auf Störaktionen durch militante Impfgegner, auf Impfstoff-Klau oder einfach nur Personalmangel? Fakt ist: Vorpommern-Greifswalds Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack ( CDU) mauert bei der Frage nach dem Standort der Impfzentren in seinem Landkreis.

Während alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte die Zentren, die bis 15. Dezember stehen sollten, mit Straße und Hausnummer benannt haben, sind in Vorpommern-Greifswald bislang nur die Städte Pasewalk und Greifswald bekannt.

Der Kreis habe Hinweise erhalten, dass es zu Störaktionen von Impfgegnern kommen sowie Ausrüstung und Impfdosen gestohlen werden könnten, so ein Sprecher des Kreises. Das klingt beunruhigend. Sind etwa in Vorpommern-Greifswald besondere Sabotageakte zu erwarten?

Nach Angaben der Polizei in Neubrandenburg gibt es keine Hinweise auf eine konkrete oder besondere Gefährdungslage speziell für die Impfzentren in Vorpommern-Greifswald. „Wir haben keine Drohmails oder Warnhinweise bezogen auf die Standorte Greifswald und Pasewalk erhalten“, so Polizeisprecherin Claudia Tupeit.

Sack : Noch fehlt der Wachdienst

Aber vielleicht ist die Erklärung viel einfacher. Auf OZ-Nachfrage räumte Sack ein, dass die Gebäude bislang nicht durch einen Sicherheitsdienst bewacht würden. Erst wenn das gewährleistet sei, werde man die Standorte benennen.

Für die Greifswalder Landtagsabgeordnete Mignon Schwenke (Linke) ist das Vorgehen der Kreisverwaltung nicht nachvollziehbar. Mit der Fertigstellung der Impfzentren müsse auch der Schutz durch einen Sicherheitsdienst gewährleistet sein.

Im Nachbarlandkreis Vorpommern-Rügen ist man weitaus mehr transparent. Dort entstand das Impfzentrum in einem Gebäude der Stralsunder Innovation Consult GmbH an der Rostocker Chaussee. „Natürlich wird das Gebäude durch einen Sicherheitsdienst bewacht“, so Stefanie Skock, Mitarbeiterin der Pressestelle des Kreises.

Innenministerium : Wer Impfzentren betreibt, muss informieren

Aus dem von Sacks Parteikollegen Torsten Renz geführten Innenministerium gab es am Freitag eine klare Ansage: Die Verantwortung über Errichtung und Betrieb von Impfzentren schließe auch die Verantwortung über die Information der Öffentlichkeit ein. Aufgrund der herausragenden gesamtgesellschaftlichen Bedeutung müsse gegenwärtig von einer abstrakten Gefährdung für die Impfzentren ausgegangen werden. „Konkrete Erkenntnisse zu gezielten Störaktionen liegen der Landespolizei aber gegenwärtig nicht vor.“

Von Martina Rathke