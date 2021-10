Pasewalk

In Vorpommern-Greifswald sind am vergangenen Wochenende insgesamt 76 Personen in Gewahrsam genommen worden, die unerlaubt nach Deutschland eingereist waren. Wie die Polizei mitteilt, seien die Hinweise aus der Bevölkerung gekommen.

Bei den Personen, die unter anderem in Löcknitz, Book, Blankensee und Nadrensee aufgegriffen wurden, handele es sich fast ausnahmslos um irakische Staatsangehörige. Alle stellten ein Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen in die Erstaufnahmeeinrichtungen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gebracht.

Lesen Sie auch: Mehr Migranten an deutsch-polnischer Grenze in MV: „Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald“

Am Montagmorgen wurde auf der A 11 eine weitere zehnköpfige Gruppe – ebenfalls Iraker – festgenommen, die zu Fuß in Richtung Berlin unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an.

Von OZ