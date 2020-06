Waffe und Führerschein nach Unfall in Torgelow sichergestellt

Torgelow

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend gegen 21 Uhr in der Eggesiner Straße in Torgelow gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Jäger auf dem Weg zur Pirsch und wollte mit seinem Wagen von der Landesstraße 32 nach links in den Wald abbiegen. Während des Abbiegens wurde er aber von zwei Fahrzeugen links überholt.

Nach Angaben der Beamten konnte das erste Fahrzeug noch überholen ohne einen Zusammenstoß auszulösen. Das zweite Fahrzeug aber, ein Krad, konnte trotz Gefahrenbremsung diesen nicht mehr verhindern. Er fuhrt von hinten in den abbiegenden Pkw und stürzte.

Leichte Verletzungen

Der 17-jährige Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Laut Polizei wird der Sachschaden auf mindestens 2600 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Jäger betrunken gefahren ist. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,45 Promille. Weiterhin führte er ein Jagdgewehr mit. Waffe und Führerschein wurden von der Polizei sichergestellt.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten bitten den bislang unbekannten Fahrer des ersten überholenden Autos, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

