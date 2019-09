Eggesin

Erneut hat es am Sonntagabend in einem Waldstück unweit des Eggesiner Ortsteils Hoppenwalde gebrannt. Rund 45 Quadratmeter Waldboden standen laut Amtswehrführer Jan Schröder in Flammen.

„Es ist zum Glück nur bei dieser relativ kleinen Fläche geblieben, die gebrannt hat, da aufmerksame Hoppenwalder den Brand schnell mitbekommen haben“, so der Amtswehrführer.

Nicht das erste Feuer im Wald

Somit konnte die alarmierte Feuerwehr den Waldbodenbrand auch zügig ablöschen und eine Brandausbereitung verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Feuerwehr Eggesin war es bereits der 49. Einsatz in diesem Jahr. Erst in der letzten Woche rückten die Brandbekämpfer mehrfach ins selbe Waldgebiet aus, um Bodenfeuer zu löschen.

Von RND/ Christopher Niemann