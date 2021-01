War es Brandstiftung? Zwei Autos brennen in Eggesin aus

Eggesin

Zwei geparkte Autos haben in der Neujahrsnacht in Eggesin (Kreis Vorpommern-Greifswald) gebrannt. Gegen 3.46 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Adolf-Bytzeck-Straße gerufen. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, standen dort bereits zwei abgestellte Autos in Vollbrand.

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannten die beiden Fahrzeuge vollständig aus. „Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Autos konnten wir verhindern“, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Dörnbrack. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Eggesin und Ahlbeck/Gegensee mit 15 Kräften und vier Fahrzeugen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, hieß es von der Polizei am Neujahrsmorgen. Der Schaden beträgt rund 40 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Durch die starke Rauchentwicklung löste die automatische Brandmeldeanlage des Netto-Marktes, der sich gegenüber der brennenden Fahrzeuge befand, aus. Nach Überprüfung konnte der Brandmelder zurückgesetzt werden.

