Warum dieses Paar ein Restaurant in MV mit einem 10 000 Euro-Gutschein gerettet hat

Ueckermünde

Die Corona-Krise schreibt auch schöne Geschichten: In Ueckermünde am Stettiner Haff (Kreis Vorpommern-Greifswald) hatte Steve Haase mit seinem Ausflug in die Selbstständigkeit beinahe wieder abgeschlossen. Die Verluste durch den Lockdown überforderten den 29-jährigen Koch. Am 31. Mai wollte er sein Steakhouse „La Pampa“ inmitten der pittoresken Kleinstadt schließen. Haase hat seit seiner Ausbildung viele Restaurantküchen von innen gesehen. Er wäre wieder losgezogen in die Welt, wieder raus aus der Heimat.

Dass er nun in Ueckermünde bleibt, darum haben sich Marina und Martin Seidel verdient gemacht. Als sie am vergangenen Sonnabend bei ihrem ersten Abendessen nach der Corona-Schließzeit mitbekommen, dass dies hier ihr letztes Steak gewesen sein könnte, fassen die beiden einen raschen Entschluss. Sie kaufen in ihrem Lieblingsrestaurant einen Gutschein im Wert von 10 000 Euro. Das Geld ist bereits auf dem Konto, bestätigt Haase. Die Soforthilfe der Landesregierung sei indes nicht ausgezahlt worden.

Anzeige

Jetzt noch einen guten Sommer

Die Geschichte hat einen Nebeneffekt. Sie lockt die Medien an. Fernseh- und Zeitungsreporter geben sich in dem kleinen Lokal die Klinke in die Hand. „Meine Bestellbücher sind für die nächsten Wochen voll“, sagt Haase, während er die letzten Gäste nach dem Mittagsgeschäft verabschiedet. Jetzt ist die OZ dran. Abends kommt RTL vorbei. Mit den 10 000 Euro und den nun zu erwartenden Einnahmen sollte dieser Sommer gut für ihn laufen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Region um Ueckermünde setzt auf sanften Tourismus. Wer hierher kommt, will den Massen auf Rügen oder Usedom aus dem Weg gehen. Wie überall in den Urlaubsregionen von MV muss das große Geld im Sommer verdient werden, damit ein Restaurant auch über den Winter kommt. „Nur, dass der Winter in Ueckermünde etwas härter ist als auf Rügen. Es sind hier dann noch mal weniger Gäste als dort“, sagt Haase.

Er hat das Steakhouse vor einem Jahr übernommen. „Ich habe bisher nichts ansparen können, um irgendwie über die Krise zu kommen. Wir haben zunächst nur investiert.“ Deshalb war das Aus im Prinzip besiegelt.

In dem Moment, als die Seidels sich zu dem ungewöhnlichen Angebot entschlossen, habe er gerade mit dem Vermieter telefoniert, um einen Weg zu finden, aus dem Pachtvertrag rasch herauszukommen. Marina und Martin Seidel sprechen deshalb Janet Jangnow, eine Kellnerin, an. Ob sie die Offerte dem Chef ausrichten könne. Sie sagt, sie habe das zunächst kaum glauben können.

Kurz darauf ist die Sache ausgemacht. Für 10 000 Euro dürfen die Seidels für zunächst fünf Jahre kostenlos essen. „Und sollte die Zeit nicht ausreichen, verlängern wir das Ganze“, sagt Haase.

Station in Frankreich

Der Mann hat als Koch einiges gesehen. Nach der Schule weg aus Ueckermünde, zur Lehre ins Sauerland. Anschließend treibt er in verschiedenen Häusern seine Karriere voran. Kocht auch einen Sommer lang im nordfranzösischen Amiens in einem Fischrestaurant direkt gegenüber der bekannten Kathedrale Notre Dame d’Amien.

Martin Seidel und seine Ehefrau Marina wohnen in Meiersberg, gut zehn Kilometer von Ueckermünde entfernt, in einem bescheidenden Haus. „Wir horten hier keine Reichtümer im Keller“, sagt Martin Seidel. Die 10 000 Euro seien ein Notgroschen für seine Firma gewesen. „Aber es sieht nicht so aus, als würden wir den brauchen.“ Seidel wartet und installiert mit seinem Zwei-Mann-Betrieb industrielle Backöfen. Seine Frau arbeitet als Altenpflegerin. Beide sagen, sie hätten die Corona-Krise ohne größere Einbußen überstanden.

Als er Martin Schulz im vergangenen Bundestagswahlkampf erlebt, tritt Seidel in die SPD ein. Heute hadert er etwas mit der Politik, zumindest in MV: „Das, was wir für Steve Haase getan haben, hätte eigentlich der Staat tun müssen.“

Lesen Sie auch

Von Benjamin Fischer