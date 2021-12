Wolf bei Unfall in Vorpommern getötet

Ducherow

Ein Wolf ist am Dienstagabend bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 109 in der Nähe von Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) tödlich verletzt worden. Der 43 Jahre alte Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei mit dem plötzlich aus der Dunkelheit auftauchenden Tier kollidiert, teilte die Polizei in Anklam am Donnerstag mit. Der Mann blieb unverletzt. Das Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die weiteren Untersuchungen des Tieres übernommen.

In Vorpommern leben mehrere Wolfsrudel. Die Region gehört mit Ludwigslust-Parchim zu den am stärksten besiedelten Wolfsregionen im Nordosten Deutschlands. In Mecklenburg-Vorpommern leben 15 Rudel und etliche Wolfspaare. Wölfe genießen in Deutschland nach Bundesnaturschutzgesetz den höchstmöglichen Schutz.

Von Winfried Wagner